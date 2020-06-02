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02 червня 2020, 11:46 4

В Одесі на ринку стався конфлікт зі стріляниною, є потерпілі

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02 червня 2020, 11:46 4
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Дві людини отримали вогнепальні поранення
Фото: dumskaya.net
Дві людини отримали вогнепальні поранення

В Одесі група невідомих озброєних чоловіків прибула на територію ринку Сьомий кілометр, де між працівниками ринку і зловмисниками стався конфлікт зі стріляниною.

Про це повідомляє місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Озброєні чоловіки розбили арматурою і бітами вікна торгових павільйонів.

Вони обстріляли автомобіль і влаштували розбірки з кількома людьми, до яких, судячи з усього, приїхали цілеспрямовано. Також вони били вітрини одного з магазинів арматурою і битами", - йдеться в повідомленні.

Тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, яких доставили в лікарню.

Як повідомляють в поліції, в магазин тканин зайшли невідомі в масках і зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників торгової точки. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.

Причину конфлікту і його учасників встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.


Одеса стрілянина поліція конфлікт перестрілка ринок
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