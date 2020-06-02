В Одесі на ринку стався конфлікт зі стріляниною, є потерпілі
В Одесі група невідомих озброєних чоловіків прибула на територію ринку Сьомий кілометр, де між працівниками ринку і зловмисниками стався конфлікт зі стріляниною.
Про це повідомляє місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Озброєні чоловіки розбили арматурою і бітами вікна торгових павільйонів.
Вони обстріляли автомобіль і влаштували розбірки з кількома людьми, до яких, судячи з усього, приїхали цілеспрямовано. Також вони били вітрини одного з магазинів арматурою і битами", - йдеться в повідомленні.
Тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, яких доставили в лікарню.
Як повідомляють в поліції, в магазин тканин зайшли невідомі в масках і зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників торгової точки. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.
Причину конфлікту і його учасників встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
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