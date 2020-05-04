У Києві для дезінфекції вулиць вирішили використовувати безпілотники

Це допоможе мінімізувати контакт людей з місцями потрапляння вірусу

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Це допоможе мінімізувати контакт людей з місцями потрапляння вірусу

Для дезінфекції міських об'єктів будуть використовувати дрони, які зазвичай використовують для нанесення пестицидів в сільському господарстві.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів на брифінгу, передає RegioNews.

"Для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють у сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій в місті. Для цього ми використовуємо безпілотники української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - заявив Кличко.

За його словами, такий спосіб ефективніше покриває площу обробки та економить час на неї, а також мінімізує ймовірність зараження працівників комунальних служб коронавірусом.

Відзначається, що один дрон може замінити 50 наземних обприскувачів ранцевого типу.

Кличко нагадав, що комунальні підприємства продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі. А всі обслуговуючі організації, незалежно від форми власності, зобов'язані санітарно обробляти житлові будинки.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня, допустивши послаблення режиму.