У Києві для дезінфекції вулиць вирішили використовувати безпілотники
Для дезінфекції міських об'єктів будуть використовувати дрони, які зазвичай використовують для нанесення пестицидів в сільському господарстві.
Про це мер Києва Віталій Кличко розповів на брифінгу, передає RegioNews.
"Для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють у сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій в місті. Для цього ми використовуємо безпілотники української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - заявив Кличко.
За його словами, такий спосіб ефективніше покриває площу обробки та економить час на неї, а також мінімізує ймовірність зараження працівників комунальних служб коронавірусом.
Відзначається, що один дрон може замінити 50 наземних обприскувачів ранцевого типу.
Кличко нагадав, що комунальні підприємства продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі. А всі обслуговуючі організації, незалежно від форми власності, зобов'язані санітарно обробляти житлові будинки.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня, допустивши послаблення режиму.
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