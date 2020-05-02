У Київській області запрацювали ринки

2 травня у Київській області відновили роботу 13 агропромислових та продовольчих ринків

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2 травня у Київській області відновили роботу 13 агропромислових та продовольчих ринків

Про це повідомили в Київській ОДА, передають RegioNews.

На виконання рішення Кабміну про послаблення карантину запрацювали 4 ринки у Васильківському районі та по одному в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському районах. Відкрилися ринку в містах Гостомель,Буча та Біла Церква.

Усього в області в докарантинний період для людей були доступні 74 ринки.

Нагадаємо, що 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Як писали RegioNews раніше, 1 травня в Полтавській області відкрилися ринки в місті Полтава, Лубнах та Гребінці. Там уже зафіксували порушення торгівлі.



