17:03  25 квітня
Мера Покрова підозрюють у розкраданні та "відкатах”
12:58  25 квітня
На Житомирщині спалахнула нова пожежа - ДСНС
15:39  25 квітня
ВООЗ: одужання від Covid-19 не гарантує імунітету
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2020, 16:14 10

У столиці повітря покращується: погода сприятиме

Читайте также
на русском языке
25 квітня 2020, 16:14 10
Читайте также на русском языке
Радіоактивне забруднення в Київській та Житомирській областях залишається в межах природного фону
Фото: flickr
Радіоактивне забруднення в Київській та Житомирській областях залишається в межах природного фону

Погода 25 та 26 квітня сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у повітрі в північній частині Житомирської області і в зоні відчуження, повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає RegioNews.

Він зазначив, що хімічне забруднення повітря в Києві перебуває в межах, допустимих для цього періоду весни.

"Перевищення гранично допустимих концентрацій відзначається щодо діоксиду азоту, незначне перевищення відзначається за діоксидом сірки і формальдегіду. Це стосується місць скупчення автотранспорту, зокрема, через ремонт доріг", - додав він.

До кінця дня 25 квітня в Київській та Житомирській областях очікується хмарність з проясненнями, місцями короткочасні дощі, Можлива гроза. Вночі 26 квітня також очікується короткочасний дощ. Вдень без опадів, як і 27 і 28 квітня.

"Загалом характер погоди 25 і 26 квітня сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - підсумував Прокопенко.

Як повідомлялось раніше, Київ потрапив до рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям, через задимлення, яке надходить від пожеж з Чорнобильської зони.

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Також додав, що лісові пожежі у Чорнобилі стосунку до погіршення якості повітря не мають і гостям та жителям столиці не потрібно боятися радіації.


погода Київ екологія Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Київщині коронавірус зафіксували у ще двох гуртожитках
24 квітня 2020, 16:12
У Києві невідомі в п’яти місцях підпалили Байкове кладовище
24 квітня 2020, 15:17
Кличко: у столиці більше 1100 хворих на коронавірус
24 квітня 2020, 13:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »