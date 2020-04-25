У столиці повітря покращується: погода сприятиме
Погода 25 та 26 квітня сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у повітрі в північній частині Житомирської області і в зоні відчуження, повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає RegioNews.
Він зазначив, що хімічне забруднення повітря в Києві перебуває в межах, допустимих для цього періоду весни.
"Перевищення гранично допустимих концентрацій відзначається щодо діоксиду азоту, незначне перевищення відзначається за діоксидом сірки і формальдегіду. Це стосується місць скупчення автотранспорту, зокрема, через ремонт доріг", - додав він.
До кінця дня 25 квітня в Київській та Житомирській областях очікується хмарність з проясненнями, місцями короткочасні дощі, Можлива гроза. Вночі 26 квітня також очікується короткочасний дощ. Вдень без опадів, як і 27 і 28 квітня.
"Загалом характер погоди 25 і 26 квітня сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - підсумував Прокопенко.
Як повідомлялось раніше, Київ потрапив до рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям, через задимлення, яке надходить від пожеж з Чорнобильської зони.
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Також додав, що лісові пожежі у Чорнобилі стосунку до погіршення якості повітря не мають і гостям та жителям столиці не потрібно боятися радіації.
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