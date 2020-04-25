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25 апреля 2020, 16:14 10

В столице воздух улучшается: погода будет способствовать

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25 апреля 2020, 16:14 10
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Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах естественного фона
Фото: flickr
Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах естественного фона

Погода 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе в северной части Житомирской области, в зоне отчуждения, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает RegioNews.

Он отметил, что химическое загрязнение воздуха в Киеве находится в пределах, допустимых для этого периода весны.

"Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение отмечается за диоксидом серы и формальдегида. Это касается мест скопления автотранспорта, в частности, за ремонт дорог", - добавил он.

До конца дня 25 апреля в Киевской и Житомирской областях ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди, Возможна гроза. Ночью 26 апреля также ожидается кратковременный дождь. Днем без осадков, как и 27 и 28 апреля.

"В целом характер погоды 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - подытожил Прокопенко.

Как сообщалось ранее, Киев попал в рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, из-за задымления, которое поступает от пожаров из Чернобыльской зоны.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области. Также добавил, что лесные пожары в Чернобыле отношения к ухудшению качества воздуха не имеют и гостям и жителям столицы не нужно бояться радиации.


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