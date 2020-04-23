На Полтавщині від коронавірусу померло ще двоє людей
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєнубов у Телеграм, передає Regionews.
Загалом у Полтавській області зафіксовано 161 випадок захворювання на коронавірус. Наразі хворіє 146 людей.
Голова ОДА повідоми, що в Кременчуці загалом три летальних випадки від коронавіруса, два з яких зафіксовано за минулу добу.
Ситуація в розрізі міст і районів:
Кременчук – 58
Полтава – 27
Кременчуцький район – 22
Миргород – 12
Горішні Плавні – 11 (4 одужали)
Зіньківський район – 8
Полтавський район – 4
Кобеляцький район – 3
Лубни – 3
Лубенський район – 2
Оржицький район – 2
Глобинський район – 2
Карлівський район – 2
Машівка – 1 (людина одужала)
Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1
"Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень. Всього одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області", - розповів Синєнубов.
Нагадаємо, що перша смерть була зафіксована 15 квітня. Померлий від коронавірусу – 84-річний чоловік з Кременчука. У нього хвороба протікала з ускладненнями.
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