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23 квітня 2020, 13:42 22

На Полтавщині від коронавірусу померло ще двоє людей

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23 квітня 2020, 13:42 22
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На Полтавщині за добу на коронавірус захворіло 45 людей, а померло двоє
Фото: unsplash
На Полтавщині за добу на коронавірус захворіло 45 людей, а померло двоє

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєнубов у Телеграм, передає Regionews.

Загалом у Полтавській області зафіксовано 161 випадок захворювання на коронавірус. Наразі хворіє 146 людей.

Голова ОДА повідоми, що в Кременчуці загалом три летальних випадки від коронавіруса, два з яких зафіксовано за минулу добу.

Ситуація в розрізі міст і районів:

Кременчук – 58

Полтава – 27

Кременчуцький район – 22

Миргород – 12

Горішні Плавні – 11 (4 одужали)

Зіньківський район – 8

Полтавський район – 4

Кобеляцький район – 3

Лубни – 3

Лубенський район – 2

Оржицький район – 2

Глобинський район – 2

Карлівський район – 2

Машівка – 1 (людина одужала)

Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1

"Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень. Всього одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області", - розповів Синєнубов.

Нагадаємо, що перша смерть була зафіксована 15 квітня. Померлий від коронавірусу – 84-річний чоловік з Кременчука. У нього хвороба протікала з ускладненнями.


коронавірус карантин Полтавська область
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