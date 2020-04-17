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17 квітня 2020, 16:57 11

Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі вище норми

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17 квітня 2020, 16:57 11
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Показники забрудненості повітря погіршились через посилення швидкості вітру
Фото: flickr
Показники забрудненості повітря погіршились через посилення швидкості вітру

За останню добу показники забруднення повітря в Києві в 2-3 рази перевищили норму.

Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, передає RegioNews.

"Протягом учорашнього дня і минулої ночі в місті Києві справді спостерігалася висока забрудненість атмосферного повітря. Найбільше забруднення було зумовлено твердими домішками, тобто завислими речовинами. Перевищення гранично допустимих концентрацій на всій території міста становило від двох до трьох разів", - зазначає Кульбіда.

За словами метеоролога, таке різке погіршення показників забрудненості повітря спричинено посиленням швидкості вітру до 20-22 м/с, вітряною ерозією ґрунтів.

"Станом на сьогодні хотів би зазначити, що крім пилу, щодо інших інгредієнтів, таких як двоокис сірки, оксид водню, двоокис азоту, формальдегід концентрація забруднювальних речовин перебуває в межах, які характерні для цього періоду року. В деякі дні вона дещо підвищується, іноді знижується, але нічого надзвичайного з основних забруднювачів, крім пилу, не відбувається", - наголошує керівник метеорологічного центру.

Міністерство охорони здоров'я порекомендувало жителям Києва та столичного регіону намагатися не виходити на вулицю, а також обов'язково позачиняти всі вікна і робити вологе прибирання.

Нагадаємо, в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв.


Київ забруднення Київська область смог
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