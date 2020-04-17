Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире
Вечером 17 апреля в Киеве ситуация с воздухом ухудшилась и столица Украины снова возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой
Вечером 17 апреля в Киеве ситуация с воздухом ухудшилась и столица Украины снова возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой
Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает RegioNews.
по Состоянию на 21:00 пятницы индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 182 при допустимой норме в 50. Киев вытеснил на второе и третье место в рейтинге китайские Шанхай и Шэньян соответственно.
Такой же индекс был в Киеве вечером и ночью 16 апреля, днем 17-го он опустился до 130.
Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.
Это не Чернобыль: специалисты успокоили запорожцев, которые жаловались на едкий дым
17 апреля 2020, 18:04Уровень загрязнения воздуха в Киеве почти втрое выше нормы
17 апреля 2020, 16:57Смог в Киеве: Минздрав советует закрыть окна и делать влажную уборку
17 апреля 2020, 11:50
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина
- 21:45 17 апреля Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире
- 21:18 17 апреля Командующий Нацгвардии заболел COVID-19
- 20:39 17 апреля Фигуранты "пленок Лероса": будущие госслужащие должны были платить Ермакам до 900 тыс. грн
- 19:24 17 апреля От коронавируса скончался уже третий монах Киево-Печерской лавры
- 19:10 17 апреля Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19