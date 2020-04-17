Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире

Вечером 17 апреля в Киеве ситуация с воздухом ухудшилась и столица Украины снова возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой

Фото: flickr

Вечером 17 апреля в Киеве ситуация с воздухом ухудшилась и столица Украины снова возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает RegioNews. по Состоянию на 21:00 пятницы индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 182 при допустимой норме в 50. Киев вытеснил на второе и третье место в рейтинге китайские Шанхай и Шэньян соответственно. Такой же индекс был в Киеве вечером и ночью 16 апреля, днем 17-го он опустился до 130. Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.

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