Уровень загрязнения воздуха в Киеве почти втрое выше нормы
За последние сутки показатели загрязнения воздуха в Киеве в 2-3 раза превысили норму.
Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает RegioNews.
"в Течение вчерашнего дня и минувшей ночью в городе Киеве действительно наблюдалась высокая загрязненность атмосферного воздуха. Наибольшее загрязнение было обусловлено твердыми примесями, то есть взвешенными веществами. Превышение предельно допустимых концентраций на всей территории города составляло от двух до трех раз", - отмечает Кульбида.
По словам метеоролога, такое резкое ухудшение показателей загрязненности воздуха вызвано усилением скорости ветра до 20-22 м/с, ветряной эрозией почв.
"по Состоянию на сегодня хотел бы отметить, что кроме пыли, относительно других ингредиентов, таких как двуокись серы, оксид водорода, двуокись азота, формальдегид концентрация загрязняющих веществ находится в пределах, которые характерны для этого периода года. В некоторые дни она несколько повышается, иногда понижается, но ничего чрезвычайного из основных загрязнителей, кроме пыли, не происходит", - отмечает руководитель метеорологического центра.
Министерство здравоохранения'я порекомендовало жителям Киева и столичного региона стараться не выходить на улицу, а также обов'язково позакрывать все окна и делать влажную уборку.
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