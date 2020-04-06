15:11  06 квітня
Тернопільщина: COVID-19 виявили у 44 медиків
09:11  06 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 1319
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 17:39

На Житомирщині вандали спалили Парк пам’яті нескорених

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 17:39
Читайте также на русском языке
У Новоград-Волинському Житомирської області невідомі вандали спалили Парк пам'яті нескорених, присвячений героям АТО
Фото: Cторінка Катерини Кармазіної у Facebook
У Новоград-Волинському Житомирської області невідомі вандали спалили Парк пам'яті нескорених, присвячений героям АТО

Як повідомила волонтерка Катерина Кармазіна на своїй сторінці у Facebook, вигоріла практично вся територія парку, пише RegioNews.

Пожежу жінка помітила, коли їхала з чоловіком по Житомирській трасі. Вогонь вже гасили двоє жителів із сусіднього села. До приїзду пожежників четверо активістів намагалися врятувати парк. Залишилися недоторканими тільки кілька ялинок і альтанка. Найімовірніше, це був умисний підпал –згорів тільки парк, сусідні поля вогонь не зачепив. Підпалювали, очевидно, з середини.

" Слова закінчилися після того як вдалося погасити пожежу. Після того, як зрозуміли, що вигоріло близько 80% території Парку пам'яті нескорених. Після того, як зрозуміли, що роки праці та ресурсів волонтерів, переселенців, учасників АТО, громадських активістів, жителів району, муніципальних, державних представників зникли нанівець. Вигоріли ялини, які були висаджені в пам'ять Героїв України. Вигоріли молоді дуби Всеукраїнської акції "Від Тараса до Лесі". Вигоріло щось в середині грудної клітини... Ми відновимо. Ми продовжимо справу. Скільки б нас ницо не нищили, – написала Катерина.

Слова закінчилися після того як вдалося погасити пожежу. Після того як зрозуміли, що вигоріло близько 80% території...

Опубліковано Kateryna Karmazina Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, В Житомирській області три доби триває масштабна лісова пожежа.

На Волині місцеві жителі самотужки гасили палаючий ліс, бо пожежники відмовилися їхати на виклик

Задля забави: поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні


Житомирська область пожежа АТО парк вандалізм
Задля забави: поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні
06 квітня 2020, 17:05
В Житомирській області три доби триває масштабна лісова пожежа
06 квітня 2020, 14:36
На Волині місцеві жителі самотужки гасили палаючий ліс, бо пожежники відмовилися їхати на виклик
06 квітня 2020, 12:53
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 11:03
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »