У Новоград-Волинському Житомирської області невідомі вандали спалили Парк пам'яті нескорених, присвячений героям АТО

Фото: Cторінка Катерини Кармазіної у Facebook

У Новоград-Волинському Житомирської області невідомі вандали спалили Парк пам'яті нескорених, присвячений героям АТО

Як повідомила волонтерка Катерина Кармазіна на своїй сторінці у Facebook, вигоріла практично вся територія парку, пише RegioNews.

Пожежу жінка помітила, коли їхала з чоловіком по Житомирській трасі. Вогонь вже гасили двоє жителів із сусіднього села. До приїзду пожежників четверо активістів намагалися врятувати парк. Залишилися недоторканими тільки кілька ялинок і альтанка. Найімовірніше, це був умисний підпал –згорів тільки парк, сусідні поля вогонь не зачепив. Підпалювали, очевидно, з середини.

" Слова закінчилися після того як вдалося погасити пожежу. Після того, як зрозуміли, що вигоріло близько 80% території Парку пам'яті нескорених. Після того, як зрозуміли, що роки праці та ресурсів волонтерів, переселенців, учасників АТО, громадських активістів, жителів району, муніципальних, державних представників зникли нанівець. Вигоріли ялини, які були висаджені в пам'ять Героїв України. Вигоріли молоді дуби Всеукраїнської акції "Від Тараса до Лесі". Вигоріло щось в середині грудної клітини... Ми відновимо. Ми продовжимо справу. Скільки б нас ницо не нищили, – написала Катерина.

Слова закінчилися після того як вдалося погасити пожежу. Після того як зрозуміли, що вигоріло близько 80% території... Опубліковано Kateryna Karmazina Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, В Житомирській області три доби триває масштабна лісова пожежа.

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