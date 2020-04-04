12:54  04 квітня
У МОЗ назвали дати піку COVID-19 в Україні
13:52  04 квітня
Доведеться потерпіти: у Києві 25 нових випадків коронавірусу - Кличко
17:54  04 квітня
Тільки в масках: Кабмін розказав про прогулянки та нагадав про штрафи-"квіточки" порівняно з іншими країнами
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2020, 14:40 10

На Житомирщині від коронавірусу померла друга людина

Читайте также
на русском языке
04 квітня 2020, 14:40 10
Читайте также на русском языке
В Житомирській області у суботу, 4 квітня, від коронавірусної інфекції помер 48-річний житель Бердичева
Фото: facebook/vitaliy.bunechko
В Житомирській області у суботу, 4 квітня, від коронавірусної інфекції помер 48-річний житель Бердичева

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чоловік був госпіталізований до Бердичівської міської лікарні 23 березня.

"Лікарі боролися до останнього, але хвороба виявилась сильнішою. Сьогодні вранці перестало битися серце бердичівлянина 1972 року народження, якого госпіталізували до Бердичівської міської лікарні 23 березня!", - написав він.

Також Бунечко висловив співчуття рідним та близьким.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 3 квітня на Житомирщині було 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 і один летальний.

Загалом в Житомирській області в режимі самоізоляції перебувають 977 осіб, із них 899 повернулись в Україну з-за кордону і ще 78 контактували із хворими коронавірусом.


Житомир коронавірус Бердичів зараження смерть карантин
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 квітня 2020, 14:18
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »