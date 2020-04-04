На Житомирщині від коронавірусу померла друга людина
Як передає RegioNews, про це повідомив голова ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, чоловік був госпіталізований до Бердичівської міської лікарні 23 березня.
"Лікарі боролися до останнього, але хвороба виявилась сильнішою. Сьогодні вранці перестало битися серце бердичівлянина 1972 року народження, якого госпіталізували до Бердичівської міської лікарні 23 березня!", - написав він.
Також Бунечко висловив співчуття рідним та близьким.
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Нагадаємо, станом на 3 квітня на Житомирщині було 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 і один летальний.
Загалом в Житомирській області в режимі самоізоляції перебувають 977 осіб, із них 899 повернулись в Україну з-за кордону і ще 78 контактували із хворими коронавірусом.
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