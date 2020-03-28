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28 березня 2020, 16:19 12

Серед хворих на коронавірус буковинців троє – у важкому стані, 35 – лікуються амбулаторно

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28 березня 2020, 16:19 12
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Загалом у медичних закладах перебувають 24 хворих на COVID-19, 35 – лікуються вдома
Загалом у медичних закладах перебувають 24 хворих на COVID-19, 35 – лікуються вдома

Про це повідомляють у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

Станом на 15:00, 28 березня троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у важкому стані.Вони зараз на кисневій дотації. Усі хворі старші 50 років.

Недужі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні.

Станом на 15:00, 28 березня Троє хворих, у яких вчора було зафіксовано COVID-19, перебувають у важкому стані. Вони...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 28 березня 2020 р.

Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний.

35 осіб - не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно.

Станом на 28 березня, загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку складає...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 28 березня 2020 р.

Як ми вже повідомляли раніше, губернатор Буковини Сергій Осачук та офіційний сайт Чернівецької ОДА напередодні, 27 березня, оприлюднили інформацію про 12 нових випадків коронавірусу на Буковині.

Таким чином, загальна кількість хворих на Буковині становить 59 випадків.

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