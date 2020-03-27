Коронавирус в Киеве: число больных превысило 50
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 27 марта.
По его словам, за день заболели четыре женщины и четверо мужчин.
"Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня в столице мы получили от государственного учреждения КМЛЦ Минздрава Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин в возрасте от 43 до 59 лет", - сказал он.
По словам мера, двое пациентов госпитализованы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу №4, двое - в Центральный госпиталь МВД, двое - находятся на самоизоляции и лечаться дома под присмотром врачей.
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Напомним, по состоянию на 26 марта в Киеве количество лиц, у которых обнаружили заболевание коронавирусом COVID-19, составляло 47 человек.
Для борьбы с эпидемией коронавируса в Киеве пациентов принимают 7 базовых больниц, в инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов, а также развернуто 400 коек.
По состоянию на 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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