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26 березня 2020, 12:04 4

ЄБРР дасть Києву 50 мільйонів євро на нові вагони метро

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26 березня 2020, 12:04 4
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Європейський банк реконструкції та розвитку погодив виділення 50 мільйонів євро для купівлі нових вагонів київського метрополітену
Фото: meme-arsenal.com
Європейський банк реконструкції та розвитку погодив виділення 50 мільйонів євро для купівлі нових вагонів київського метрополітену

Про це пише Regionews з посиланням на Громадське.

Про транш на оновлення складу метрополітену повідомив представник ЄБРР Антон Усов.

"Рада директорів ЄБРР схвалила виділення 50 мільйонів євро на купівлю рухомого складу для київського метрополітену. Нові вагони будуть використовуватися на Сирецько-Печерській лінії ("зеленій гілці" — ред.), нова ділянка якої поєднає центр з районом Виноградар", — повідомив Усов.

Він зазначив, що до того, аби гроші надійшли до України повинна бути підписана сама кредитна угода. Підписання може відбутися до кінця другого кварталу 2020 року — тобто до початку липня.


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