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05 березня 2020, 11:14 2

У київському метро запускають 4G інтернет

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05 березня 2020, 11:14 2
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У четвер, 5 березня, у столичному метрополітені проведуть демонстраційний запуск стандарту інтернет 4G
Фото: mediasat.info
У четвер, 5 березня, у столичному метрополітені проведуть демонстраційний запуск стандарту інтернет 4G

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора lifecell, пише RegioNews.

"Демонстраційний запуск 4G у Київському метро відбудеться 5 березня, на станції "Академмістечко", - йдеться в повідомленні.

Під час презентації пасажирів поінформують про деталі розгортання стандарту 4G у київській підземці, плани запуску на всіх станціях та про труднощі, з якими стикаються оператори під час реалізації проєкту. Охочі зможуть протестувати швидкісний мобільний інтернет під землею на власних смартфонах.

На березень 2020 року заплановано впровадження 4G інтернету на восьми станціях київського метро, а наприкінці 2020 - на початку 2021 року він має з’явитися на всіх станціях та тунелях.


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