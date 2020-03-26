ЕБРР даст Киеву 50 миллионов евро на новые вагоны метро
Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 50 миллионов евро для покупки новых вагонов киевского метрополитена
Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 50 миллионов евро для покупки новых вагонов киевского метрополитена
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Громадське.
О транш на обновление состава метрополитена сообщил представитель ЕБРР Антон Усов.
"Совет директоров ЕБРР одобрил выделение 50 миллионов евро на покупку подвижного состава для киевского метрополитена. Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии ( "зеленой ветке" - ред.), новый участок которой соединит центр с районом Виноградарь", - сообщил Усов.
Он отметил, что до того, чтобы деньги поступили в Украину должно быть подписано сама кредитная сделка. Подписание может состояться до конца второго квартала 2020 - то есть до начала июля.
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