10:14  26 марта
Кабмин разрешил работать обменникам, СТО и зоомагазинам
11:42  26 марта
Российский ракетный катер вторгся в морскую зону Украины
11:56  26 марта
Внеочередное заседание Рады может пройти на стадионе - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 марта 2020, 12:04 4

ЕБРР даст Киеву 50 миллионов евро на новые вагоны метро

Читайте також
українською мовою
26 марта 2020, 12:04 4
Читайте також українською мовою
Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 50 миллионов евро для покупки новых вагонов киевского метрополитена
Фото: meme-arsenal.com
Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 50 миллионов евро для покупки новых вагонов киевского метрополитена

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Громадське.

О транш на обновление состава метрополитена сообщил представитель ЕБРР Антон Усов.

"Совет директоров ЕБРР одобрил выделение 50 миллионов евро на покупку подвижного состава для киевского метрополитена. Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии ( "зеленой ветке" - ред.), новый участок которой соединит центр с районом Виноградарь", - сообщил Усов.

Он отметил, что до того, чтобы деньги поступили в Украину должно быть подписано сама кредитная сделка. Подписание может состояться до конца второго квартала 2020 - то есть до начала июля.


метро
Кернес попросил премьер-министра восстановить работу метро в Харькове
20 марта 2020, 14:18
Кличко категорично исключил открытие метро до конца карантина
19 марта 2020, 12:59
В киевском метро запускают 4G интернет
05 марта 2020, 11:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »