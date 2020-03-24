У Кропивницькому волонтери влаштували антикороновірусну акцію
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Krop:hub, які і розпочали цю громадську ініціативу.
"Krop:Hub запроваджує акцію особливого періоду "Ми на відстані, але ми разом" , ціль якої – бути корисними суспільству і сказати "Дякуємо, ми поряд" (на карантині) тим, хто стоїть на захисті нашого життя”, - розповідають волонтери.
Закликають приєднуватися до ініціативи кропивничан та пошити засоби захисту, купити або приготувати самим дезінфікуючі розчини та імунні коктейлі для тих, хто зараз змушений виходити на роботу. Це військові, медичні працівники, поліцейські, пожежники.
Як писали RegioNews раніше, дизайнер Андрій Павлов працює над створенням сервісу "Підвези лікаря", за допомогою якого медпрацівники можуть зв’язатися із водіями. Головна мета сервісу - допомогти медикам дістатися до роботи в Києві.
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