Кернес відкрито пішов проти Зеленського: відмовився закривати метро

Мер Харкова Геннадій Кернес публічно відмовився виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену на карантин через коронавірус

Фото: facebook

Мер Харкова Геннадій Кернес публічно відмовився виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену на карантин через коронавірус

Про це RegioNews передає з посиланням на коментар Кернеса, який він дав "Українській правді".

"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метром користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися", — сказав Кернес.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Раніше RegioNews повідомляв, що Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.