Кернес відкрито пішов проти Зеленського: відмовився закривати метро
Мер Харкова Геннадій Кернес публічно відмовився виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену на карантин через коронавірус
Мер Харкова Геннадій Кернес публічно відмовився виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену на карантин через коронавірус
Про це RegioNews передає з посиланням на коментар Кернеса, який він дав "Українській правді".
"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метром користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися", — сказав Кернес.
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Раніше RegioNews повідомляв, що Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.
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- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
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