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16 березня 2020, 21:59 11

Кернес відкрито пішов проти Зеленського: відмовився закривати метро

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16 березня 2020, 21:59 11
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Мер Харкова Геннадій Кернес публічно відмовився виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену на карантин через коронавірус
Фото: facebook
Мер Харкова Геннадій Кернес публічно відмовився виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття метрополітену на карантин через коронавірус

Про це RegioNews передає з посиланням на коментар Кернеса, який він дав "Українській правді".

"Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метром користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися", — сказав Кернес.

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Раніше RegioNews повідомляв, що Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.


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