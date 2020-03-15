В Киеве продают маски по "драконовским" ценам
Возмутительные фото опубликовал юрист и предприниматель Юрий Бауман в сети Facebook, пишет RegioNews.
Он отметил, что в упаковке за 1200 гривен является лишь 50 масок. Итак стоимость одной медицинской маски - 24 гривны. Еще в карантин медицинская маска стоила от 1 гривны до 5 гривен за штуку.
По словам Баумана, друзья попросили его опубликовать фотографии, чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины.
Сьогодні потрапив в Novus на : вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі ....Опубліковано Yuri Bauman Субота, 14 березня 2020 р.
В комментариях один из пользователей прикрепил скриншот экрана телефона, на котором показаны цены за медицинские маски, которые продаются в ближайших аптеках. Стоимость доходит до 2400 гривен за пачку, в которой 100 штук.
Один из комментаторов добавил, что в Ивано-Франковске 1 такая маска стоит около 50 гривен.
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