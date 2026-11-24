Фото: Національна поліція

У Саф'янівській громаді Ізмаїльського району легковик зіткнувся зі шкільним автобусом, у якому перебували 12 дітей та троє дорослих

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 23 листопада близько 16:00.

За попередніми даними правоохоронців, 41-річний водій легкового автомобіля, виїжджаючи заднім ходом із подвір’я, зіткнувся зі шкільним автобусом.

Унаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. Діти та дорослі, які перебували в автобусі, не постраждали.

Водіїв обох автомобілів перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Перевірка показала, що вони були тверезими.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії. Після завершення перевірки події нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.