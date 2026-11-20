Фото: Київська міська прокуратура

У Києві протягом 2026 року трьох чоловіків засудили до довічного позбавлення волі за сексуальні злочини проти дітей. Серед потерпілих — дівчинка, яку ґвалтував вітчим, двоє синів його співмешканки та 11-річний хлопчик, якого дорослий чоловік заманив у так звану дружбу через інтернет

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Перший вирок оголосили у квітні 2026 року. Довічне ув’язнення отримав чоловік, якого визнали винним у розбещенні та зґвалтуванні 11-річної падчерки. За даними прокуратури, сексуальне насильство щодо дитини тривало роками: чоловік почав її розбещувати, коли дівчинці було вісім років, а згодом, коли їй виповнилося десять, почав ґвалтувати.

Дитина не одразу наважилася розповісти про дії вітчима. Судовий розгляд справи тривав близько п’яти років, а сторона захисту, за інформацією прокуратури, використовувала різні способи затягування процесу.

На момент оголошення вироку потерпіла вже була повнолітньою. Чоловік своєї вини не визнав і стверджував у суді, що дівчина обмовила його через сварки з приводу поганих оцінок. Також він говорив про бажання відновити стосунки з падчеркою.

У вересні 2026 року довічне позбавлення волі отримав чоловік, якого обвинувачували у зґвалтуванні двох синів співмешканки. На момент вчинення злочинів хлопчикам було 10 та 14 років. За даними слідства, насильство тривало кілька років.

Діти довго нікому не розповідали про те, що відбувається. Згодом один із хлопчиків за допомогою малюнка повідомив про дії чоловіка. Він пояснив, що "дядя робив йому боляче". Інший називав те, що відбувалося, "дорослими іграми, про які нікому не можна говорити".

Тривале сексуальне насильство завдало обом дітям серйозних психологічних травм. Засуджений не визнав вини та наразі оскаржує вирок.

Третю справу розглянули в листопаді 2026 року. Довічне ув’язнення призначили чоловікові, який познайомився з 11-річним хлопчиком в інтернеті влітку 2021 року. Тоді обвинуваченому був 31 рік.

Чоловік спілкувався з дитиною через інтернет-додаток, де школярі обговорювали комп’ютерні ігри та програмування. Хлопчик вважав, що листується з однолітком або трохи старшим підлітком.

Згодом під час особистих зустрічей чоловік говорив із дитиною на інтимні теми, запевняв у своїй любові, обіцяв не кривдити, пригощав і дарував подарунки. Під час зустрічей в автомобілі він вчинив щодо хлопчика насильницькі дії сексуального характеру. Дитина просила його припинити, однак чоловік продовжував такі дії. Спілкування припинили батьки хлопчика, коли дізналися про дорослого друга сина.

Під час судового розгляду потерпілий вирішив свідчити проти обвинуваченого.

У прокуратурі зазначили, що в усіх трьох справах прокурори вимагали для обвинувачених найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.