Смертельна ДТП у Запоріжжі: п'яний водій не впорався з керуванням

Фото: Національна поліція

Аварія сталась у Запоріжжі на вулиці Шкільній. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 41-річний водій автомобіля ВАЗ був за кермом у п'яному стані. Він їхав вулицею Шкільною, але не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Внаслідок ДТП 39-річний пасажир дістав травми, а 33-річний пасажир загинув на місці.

"Поліція закликає водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не перевищувати швидкість, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та бути уважними під час маневрування. Відповідальна поведінка кожного учасника дорожнього руху допомагає запобігти аваріям і зберегти життя людей", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.