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09 жовтня 2026, 22:40

У Миколаєві водій збив 11-річну дівчинку на пішохідному переході

09 жовтня 2026, 22:40
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Фото: поліція Миколаївської області
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У Миколаєві 9 жовтня водій автомобіля Mitsubishi Grandis збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Дитина отримала травми

Про це повідомила поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12:00 на перехресті проспекту Центрального та вулиці Бузника.

За попередніми даними правоохоронців, за кермом автомобіля перебував 49-річний чоловік. Після наїзду постраждалу доправили до медичного закладу каретою швидкої допомоги. Там їй призначили амбулаторне лікування.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Поліція просить усіх, хто має інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами 063 785 04 20 або 102.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.

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