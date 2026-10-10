На Хмельнитчине в ДТП погиб пассажир: водитель был пьян и без прав
В селе Иванковцы Дунаевецкой общины Каменец-Подольского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб пассажир автомобиля, а водитель получил травмы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
ДТП произошло 9 октября около 23:20. По информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ 2106 не учел дорожную обстановку и не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину, где столкнулся с деревом и забором.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В результате столкновения пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Правоохранители задержали кормчего. Сейчас он находится в больнице под наблюдением конвоя.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, в Ровенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 68-летний водитель легкового автомобиля и его 71-летняя жена. Супруги были жителями Киева.