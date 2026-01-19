11:50  19 січня
19 січня 2026, 12:36

У Хмельницькій області зафіксували землетрус – без загрози для людей

19 січня 2026, 12:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Хмельницькій області на території Новоушицької територіальної громади 19 січня зафіксували землетрус магнітудою 1,5

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

"19 січня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Новоушицької ТГ Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера, на глибині 1 км", – йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи зафіксували близько 4:26 за київським часом.

За класифікацією, землетрус належить до не відчутних, тобто його не могли помітити люди, а також він не становив загрози для населення чи інфраструктури.

Землетруси в Україні: що відомо

Україна розташована в сейсмічно активній зоні, хоч і має переважно низьку або помірну сейсмічність.

Найбільшою сейсмічною активністю характеризуються Карпати та Кримський півострів. Саме тут зафіксовано найбільші та найпотужніші землетруси в історії країни.

Землетруси у центральних та північних регіонах України, таких як Полтавська, Київська, Харківська області, трапляються рідше і мають зазвичай низьку магнітуду (переважно до 3-4 балів за шкалою Ріхтера), часто непомітні для людей.

Нагадаємо, 11 грудня 2025 року в Чортківському районі Тернопільської області стався землетрус магнітудою 2,9. А 8 грудня поштовхи амплітудою 1,8 зафіксували у Закарпатській області.

