На Волині чоловік жорстоко вбив свою дружину

Ілюстративне фото

На Волині прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції міру покарання для 45-річного жителя Луцька. Його визнали винуватим у вбивстві дружини

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась восени 2024 року. Тоді під час сварки чоловік неодноразово вдарив 42-річну дружину ножем. Від отриманих ран вона померла. При цьому чоловік провини не визнав.

Суд першої інстанції призначив покарання у вигляді ув'язнення. Чоловік оскаржив це рішення. Проте й апеляційний суд залишив його за ґратами: він буде ув'язнений 10 років.

Нагадаємо, раніше у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.