Смертельна сварка в селі на Житомирщині: поліція затримала підозрюваного

У Коростенському районі в селі Хотинівка правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, підозрюваного у смертельному пораненні односельця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 50-річний житель громади помер від поранення в живіт, яке отримав ще 7 січня під час конфлікту зі знайомим під час спільного вживання алкоголю. Попри травму, потерпілий не звернувся за медичною допомогою і через кілька днів помер.

Тіло загиблого виявили 14 січня у його будинку за місцем проживання.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через значну крововтрату внаслідок ушкодження внутрішніх органів.

Поліцейські затримали підозрюваного за місцем проживання. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.Йому повідомили про підозру.

Чоловіку загрожує 7-10 років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

