13:07  16 січня
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
07:56  16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 13:21

Смертельна сварка в селі на Житомирщині: поліція затримала підозрюваного

16 січня 2026, 13:21
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Коростенському районі в селі Хотинівка правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, підозрюваного у смертельному пораненні односельця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 50-річний житель громади помер від поранення в живіт, яке отримав ще 7 січня під час конфлікту зі знайомим під час спільного вживання алкоголю. Попри травму, потерпілий не звернувся за медичною допомогою і через кілька днів помер.

Тіло загиблого виявили 14 січня у його будинку за місцем проживання.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через значну крововтрату внаслідок ушкодження внутрішніх органів.

Поліцейські затримали підозрюваного за місцем проживання. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.Йому повідомили про підозру.

Чоловіку загрожує 7-10 років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Вінниччині суд призначив 12 років тюрми чоловіку, який застрелив односельця з мисливської рушниці. Інцидент стався 15 серпня 2025 року у селі Велика Кісниця. За даними слідства, обвинувачений та 38-річний потерпілий вечором разом вживали алкоголь біля місцевого магазину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область конфлікт односельці ножове поранення підозра поліція
Вдарила ножем у шию: на Чернігівщині затримали підозрювану у вбивстві знайомого
15 січня 2026, 12:37
На Волині жінка смертельно поранила чоловіка – він помер у лікарні
15 січня 2026, 09:26
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини
16 січня 2026, 13:49
Економія світла та тепла: у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютого
16 січня 2026, 13:44
Вдома знайшли понад 500 дронів: на Донеччині викрили військового, який продав ПЗРК та кулемети
16 січня 2026, 13:37
Псевдобанкіри не сплять: на Харківщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
16 січня 2026, 13:35
Вибори, якщо вони будуть, будуть вибором між Зеленським і умовним "Незеленським"
16 січня 2026, 13:31
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
16 січня 2026, 13:07
На Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник
16 січня 2026, 12:58
На Волині чоловік жорстоко вбив свою дружину
16 січня 2026, 12:55
Заробляли мільйони щомісяця: в столиці викрили масштабні нарколабораторії
16 січня 2026, 12:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »