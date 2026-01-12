14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 12:46

За 15 км від дому: на Хмельниччині розшукали 7-річного хлопчика, який ледь не замерз у лісі

12 січня 2026, 12:46
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася у неділю, 11 січня, у селі Удріївці Новодунаєвецької громади у Кам'янець-Подільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 15:40 до поліції звернувся 48-річний місцевий житель, який повідомив про зникнення свого 7-річного онука.

На пошуки дитини підняли слідчо-оперативну групу, кінологів, військових та місцевих жителів. Одним із керівників пошукової операції був поліцейський офіцер громади Володимир Гордань – він був у відпустці, але одним із перших прибув на місце, бо добре знає місцевість. Він виявив на снігу дитячі сліди поблизу лісу і вказав напрямок іншим групам.

Пошуки тривали кілька годин у складних умовах: снігові замети, густий нічний ліс і холод. Дитину знайшли в лісі поблизу села Савинці Ярмолинецької громади. Хлопчик встиг відійти від дому на 15 кілометрів.

Дитина була виснажена та сильно змерзла. Хлопчика передали медикам, а після огляду лікарями його повернули рідним. Наразі життю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські врятували 85-річну жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі. Пенсіонеркаа провела під снігом кілька годин, її занесли до оселі, вкрили термоковдрою та викликали "швидку".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область події ліс зникла дитина пошук пошук дитини поліція
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці
12 січня 2026, 13:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »