Подія сталася у неділю, 11 січня, у селі Удріївці Новодунаєвецької громади у Кам'янець-Подільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 15:40 до поліції звернувся 48-річний місцевий житель, який повідомив про зникнення свого 7-річного онука.

На пошуки дитини підняли слідчо-оперативну групу, кінологів, військових та місцевих жителів. Одним із керівників пошукової операції був поліцейський офіцер громади Володимир Гордань – він був у відпустці, але одним із перших прибув на місце, бо добре знає місцевість. Він виявив на снігу дитячі сліди поблизу лісу і вказав напрямок іншим групам.

Пошуки тривали кілька годин у складних умовах: снігові замети, густий нічний ліс і холод. Дитину знайшли в лісі поблизу села Савинці Ярмолинецької громади. Хлопчик встиг відійти від дому на 15 кілометрів.

Дитина була виснажена та сильно змерзла. Хлопчика передали медикам, а після огляду лікарями його повернули рідним. Наразі життю дитини нічого не загрожує.

