На Хмельниччині водій вантажівки загинув під колесами трактора, поки кріпив буксирувальний трос
ДТП сталася у понеділок, 12 січня, близько 11:15 в селі Солобківці на Ярмолинеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій трактора CASE-400, 29-річний чоловік, рухаючись заднім ходом до вантажівки MAN, наїхав на її 37-річного водія, який у цей час фіксував буксирувальний трос. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронціі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 10 січня внаслідок ДТП на Черкащині легковик рознесло вщент. Загинула жінка, двоє дітей травмовані.
