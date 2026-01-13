Фото: поліція

ДТП сталася у понеділок, 12 січня, близько 11:15 в селі Солобківці на Ярмолинеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій трактора CASE-400, 29-річний чоловік, рухаючись заднім ходом до вантажівки MAN, наїхав на її 37-річного водія, який у цей час фіксував буксирувальний трос. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронціі встановлюють усі обставини події.

