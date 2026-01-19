11:50  19 января
Темнота, холод и мемы: украинцы высмеяли новый хит Тины Кароль
09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 12:36

В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение – без угрозы для людей

19 января 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области на территории Новоушицкого территориального общества 19 января зафиксировали землетрясение магнитудой 1,5

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

"19 января 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области, магнитудой 1,5 по шкале Рихтера, на глубине 1 км", – говорится в сообщении.

Подземные толчки зафиксировали около 4:26 по киевскому времени.

По классификации землетрясение относится к не ощутимым, то есть его не могли заметить люди, а также оно не представляло угрозы для населения или инфраструктуры.

Землетрясения в Украине: что известно

Украина расположена в сейсмически активной зоне, хотя имеет преимущественно низкую или умеренную сейсмичность.

Наибольшей сейсмической активностью характеризуются Карпаты и Крымский полуостров. Именно здесь зафиксированы самые крупные и мощные землетрясения в истории страны.

Землетрясения в центральных и северных регионах Украины, таких как Полтавская, Киевская, Харьковская области, встречаются реже и обычно имеют низкую магнитуду (преимущественно до 3-4 баллов по шкале Рихтера), часто незаметны для людей.

Напомним, 11 декабря 2025 года в Чортковском районе Тернопольской области и произошло землетрясение магнитудой 2,9. А 8 декабря толчки амплитудой 1,8 зафиксировали в Закарпатской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область землетрясение угроза колебания сейсмическая зона
В Хмельницкой области мужчина поджег квартиру родителей бывшей – в квартире был ребенок
16 января 2026, 14:35
На Хмельнитчине водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос
13 января 2026, 11:32
В 15 км от дома: в Хмельницкой области разыскали 7-летнего мальчика, который едва не замерз в лесу
12 января 2026, 12:46
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 13:58
Стало известно, сколько может длиться состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины
19 января 2026, 13:39
Кличко предупредил глав районов: если не уберут снег – обратится к президенту
19 января 2026, 13:35
В Ровенской области из-за переохлаждения погибли два человека: еще четверо в больнице
19 января 2026, 13:07
Антирейтинг невыплат зарплат: Днепропетровщина оказалась на первом месте
19 января 2026, 12:55
В Запорожье женщина выбросила из окна ребенка – полиция проверяет обстоятельства
19 января 2026, 12:10
Спецназовцы СБУ за год уничтожили российские системы ПВО на $4 млрд
19 января 2026, 12:06
В Харьковской области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »