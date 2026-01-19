В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение – без угрозы для людей

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницкой области на территории Новоушицкого территориального общества 19 января зафиксировали землетрясение магнитудой 1,5

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

"19 января 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области, магнитудой 1,5 по шкале Рихтера, на глубине 1 км", – говорится в сообщении.

Подземные толчки зафиксировали около 4:26 по киевскому времени.

По классификации землетрясение относится к не ощутимым, то есть его не могли заметить люди, а также оно не представляло угрозы для населения или инфраструктуры.

Землетрясения в Украине: что известно

Украина расположена в сейсмически активной зоне, хотя имеет преимущественно низкую или умеренную сейсмичность.

Наибольшей сейсмической активностью характеризуются Карпаты и Крымский полуостров. Именно здесь зафиксированы самые крупные и мощные землетрясения в истории страны.

Землетрясения в центральных и северных регионах Украины, таких как Полтавская, Киевская, Харьковская области, встречаются реже и обычно имеют низкую магнитуду (преимущественно до 3-4 баллов по шкале Рихтера), часто незаметны для людей.

Напомним, 11 декабря 2025 года в Чортковском районе Тернопольской области и произошло землетрясение магнитудой 2,9. А 8 декабря толчки амплитудой 1,8 зафиксировали в Закарпатской области.