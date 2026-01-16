Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні 2025 року в селі Чемерівці. 47-річний чоловік облив легкозаймистою сумішшю поріг, стіни та вхідні двері квартири, де мешкають батьки колишньої дівчини, та підпалив.

Пожежу побачила власниця квартири. Вона якраз поверталась додому. На щастя, їй вдалось самостійно загасити полум'я. На момент підпалу у квартирі знаходилась неповнолітня дитина. На щастя, вона не постраждала.

Апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції. Чоловіку призначили покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі. На користь потерпілих суд стягнув 29 332 грн майнової та 15 тис. грн моральної шкоди.

