16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
14:09  16 січня
У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військового
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 14:35

На Хмельниччині чоловік підпалив квартиру батьків колишньої – в квартирі була дитина

16 січня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу щодо підпалу. Стало відомо, як покарали чоловіка, який вчинив злочин

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні 2025 року в селі Чемерівці. 47-річний чоловік облив легкозаймистою сумішшю поріг, стіни та вхідні двері квартири, де мешкають батьки колишньої дівчини, та підпалив.

Пожежу побачила власниця квартири. Вона якраз поверталась додому. На щастя, їй вдалось самостійно загасити полум'я. На момент підпалу у квартирі знаходилась неповнолітня дитина. На щастя, вона не постраждала.

Апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції. Чоловіку призначили покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі. На користь потерпілих суд стягнув 29 332 грн майнової та 15 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Хмельницька область палії
Приревнував жінку: на Дніпропетровщині чоловік підпалив авто "суперника"
14 січня 2026, 21:55
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11 січня 2026, 13:03
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 10:35
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
16 січня 2026, 16:04
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
16 січня 2026, 15:43
Проблеми зі здоров'ям за 5 тисяч доларів: поліція затримала одесита, який організував схему "звільнення з війська"
16 січня 2026, 15:20
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 15:13
ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко
16 січня 2026, 14:55
Зима у Харкові: секрети виживання від тих, хто живе на вулиці роками
16 січня 2026, 14:50
Зняття з розшуку та бронювання за 20 тисяч гривень: у Києві затримали двох ділків
16 січня 2026, 14:45
Прикордонники дронами перетворили на брухт ворожі "буханки" на Харківщині
16 січня 2026, 14:28
У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військового
16 січня 2026, 14:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »