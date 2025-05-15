До України з Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у шахрайстві на 4 млн грн

фото: Київська міська прокуратура

Громадянина Тунісу, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, завдяки зусиллям правоохоронців та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини затримали та екстрадували до України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Підозрюваний перебував у розшуку з 2022 року. Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працював адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу. Зловмисник входив в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу на реквізити своєї дружини. Відтак гроші перераховували на її рахунок.

Внаслідок шахрайських дій компанії було спричинено збитків майже на 4 мільйони гривень. Незаконні дії чоловіка викрили, втім він зумів покинути Україну.

"Наразі до підозрюваного застосовано обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, іспанські правоохоронці 14 травня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який в Україні фігурує у справі про завдання державі збитків на 17 мільйонів гривень.