На Хмельниччині під час купання потонув 11-річний хлопчик
Чергова трагедія на воді сталася вчора, 24 липня, у селі Велика Левада Хмельницького району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Тіло 11-річного хлопця виявили правоохоронці. Вони сповістили надзвичайників про трагедію. Рятувальники дістали з води тіло дитини без ознак життя.
"Обставини події з’ясовує поліція", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 липня в місті Бурштин Івано-Франківського району 22-річний хлопець стрибнув із мосту та втопився.
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