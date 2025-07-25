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25 июля 2025, 08:35

На Хмельнитчине во время купания утонул 11-летний мальчик

25 июля 2025, 08:35
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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Очередная трагедия на воде произошла вчера, 24 июля, в селе Большая Левада Хмельницкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Тело 11-летнего парня обнаружили правоохранители. Они известили чрезвычайников о трагедии. Спасатели достали из воды тело ребенка без признаков жизни.

"Обстоятельства происшествия выясняется полицией", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля в городе Бурштын Ивано-Франковского района 22-летний парень прыгнул с моста и утонул.

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