На Хмельнитчине во время купания утонул 11-летний мальчик

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Очередная трагедия на воде произошла вчера, 24 июля, в селе Большая Левада Хмельницкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Тело 11-летнего парня обнаружили правоохранители. Они известили чрезвычайников о трагедии. Спасатели достали из воды тело ребенка без признаков жизни.

"Обстоятельства происшествия выясняется полицией", — говорится в сообщении.