На Донеччині окупанти вбили цивільного, поранені 6 людей
Протягом минулої доби російська армія вбила одного мирного мешканця Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"За 20 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську", — йдеться в повідомленні.
За наявними даними, ще шестеро людей дістали поранення.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 370 загиблих і 7 616 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранені троє цивільних.
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