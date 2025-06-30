В Хмельницкой области в ДТП погиб водитель и 12-летний пассажир

фото: ГСЧС Хмельницкой области

В воскресенье, 29 июня, вблизи села Ямпиль на Хмельнитчине произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись легковой автомобиль Renault Kangoo и грузовик MAN

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате столкновения погибли водитель легковушки, мужчина 1976 года рождения, и пассажир - ребенок 2013 года рождения. Еще три человека, среди которых также несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте работали спасатели, которые деблокировали тела погибших и оказали помощь медикам в транспортировке пострадавших.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, на Тернопольщине пьяный водитель совершил ДТП и пытался за 1000 грн откупиться от полиции.