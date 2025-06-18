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Жителя Каменец-Подольского района приговорили к пожизненному заключению за изнасилование собственной малолетней дочери

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Следствие установило, что обвиняемый долгое время совершал сексуальное насилие в отношении своей дочери. В октябре 2023 года злоумышленник изнасиловал ее, когда жены не было дома.

О преступлении стало известно от врача, осматривавшего девочку. Она рассказала, что сексуальное насилие началось, когда ей было всего пять лет.

"Недавно суд завершил рассмотрение уголовного производства и вынес приговор — пожизненное заключение", — говорится в сообщении.