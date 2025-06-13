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13 червня 2025, 16:39

Мешканця Дніпра засуджено за зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітніх дітей

13 червня 2025, 16:39
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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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Його засуджено до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд у Дніпрі визнав місцевого мешканця винним у скоєнні сексуальних злочинів щодо малолітніх дітей. Вирок було ухвалено на підставі доказів, зібраних ювенальними прокурорами Лівобережної окружної прокуратури.

Чоловіка визнано винним за фактами зґвалтування та сексуального насильства стосовно дітей, які не досягли 14-річного віку. Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 152 та частиною 6 статті 153 Кримінального кодексу України.

Так, у 2023 році чоловік неодноразово ґвалтував 7-річну дитину співмешканки свого онука, поки та була відсутня в помешканні родини. Він скористався безпорадністю малолітної дитини та відсутністю будь-кого в будинку. Ювенальними прокурорами у суді було доведено провину мешканця Дніпра.

Крім цього, цією ж особою було вчинено насильницькі дії сексуального характеру стосовно до 8-річної подруги, яка прийшла в гості до доньки співмешканки його онука. Вона все розповіла батькам, коли повернулась додому.

Під час розгляду справи осудний своєї вини не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Раніше повідомлялося, в Ужгороді затримали чотирьох ромів, які ґвалтували 19-річну студентку.

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Дніпро Дніпропетровська область насильство згвалтування сексуальне насильство суд
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