В Хмельницком грузовик насмерть сбил пешехода
Смертельное ДТП произошло 29 мая на улице Винницкое шоссе в Хмельницком. Пострадавшая женщина-пешеход скончалась на месте аварии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.
По данным следствия, около 12:00 грузовик DAF во время выезда со строительной площадки в направлении "зебры" наехал на 69-летнюю женщину.
"От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Грузовиком управлял 32-летний водитель. Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на днях в Тернополе грузовик насмерть переехал женщину.
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