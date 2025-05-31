В Хмельницком грузовик насмерть сбил пешехода

фото: Нацполиция

Смертельное ДТП произошло 29 мая на улице Винницкое шоссе в Хмельницком. Пострадавшая женщина-пешеход скончалась на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным следствия, около 12:00 грузовик DAF во время выезда со строительной площадки в направлении "зебры" наехал на 69-летнюю женщину.

"От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Грузовиком управлял 32-летний водитель. Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на днях в Тернополе грузовик насмерть переехал женщину.