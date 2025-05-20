Ілюстративне фото

На Закарпатті винесли вирок матері, яка змушувала дітей жебракувати. "Зароблені" гроші вони віддавали їй

Про це повідомляють "Новини Закарпаття", передає RegioNews.

Хустський районний суд Закарпатської області розглянув справу щодо матері, яка постійно змушувала своїх малолітніх доньок займатися жебрацтвом. Її засудили до 4 років позбавлення волі з умовним звільненням.

За даними слідства, з січня по березень цього року жінка навмисно змушувала доньок (дівчата віком 6 та 8 років) займатися жебрацтвом біля Свято-Кирило-Мефодіївського кафедрального Собору на Майдані Незалежності. Діти збирали кошти у вірян та перехожих, а потім віддавали все "зароблене" матері.

Нагадаємо, що на Львівщині судитимуть молоду матір за недбалість. Її трирічний син тривалий час перебував без нагляду. Внаслідок цього дитина випала з вікна п'ятого поверху та зазнала травм.