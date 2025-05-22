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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Хмельницкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 41-летнему жителю Каменец-Подольского района. Мужчину признали виновным в избиении 12-летнего пасынка. Теперь он должен уплатить 350 тысяч гривен морального ущерба матери ребенка. Также мужчина проведет 8 лет за решеткой.

Инцидент произошел в начале 2024 года. Во время ссоры мужчина избил 12-летнего сына своей сожительницы. Он нанес парню не менее двух ударов кулаками в голову, не менее десяти – ногами в участок головы и не менее трех ударов по спине металлической профильной квадратной трубой. Подростка госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.

Мальчик рассказал, что отчим тогда пришел домой пьяный и начал ссору из-за уборки в комнате. Во время потасовки подростку удалось схватить нож и, обороняясь, ударить им отчима в живот, но тот вырвал его и продолжал избивать, в том числе трубой. Младший братик кричал, пытаясь остановить отчима. Пострадавший мальчик успел сбежать в ближайший магазин. Продавщица позвонила маме и вызвала правоохранителей и медиков.

Напомним, ранее в Запорожье раскрыли дело убийства 20-летнего парня. Оказалось, что во время застолья из-за ссоры его убил отчим. Мужчина выстрелил пасынку в голову, а затем закопал тело.