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05 мая 2025, 18:47

Боялся за свою жизнь: в Хмельницкой области мужчина дважды отказался от мобилизации

05 мая 2025, 18:47
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В Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он был признан годным к службе, но не хотел принимать повестку

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области мужчину судили за уклонение от мобилизации. Известно, что он прошел медицинскую комиссию и признан годным к военной службе. В тот день ему пытались вручить повестку, но он отказался.

На суде мужчина признал свою вину, но частично. Он заявил, что его якобы принудительно доставили в ТЦК в Волочиске неизвестные в форме. По его словам, он просил отсрочку на неделю, чтобы решить личные дела, но получил грубый отказ.

После этого, по словам мужчины, он вызвал полицию. Однако полиция не приняла его заявление о похищении. После прохождения ВЛК в Хмельницком, где он был признан здоровым, несмотря на жалобы на болезни и проблемы со слухом, ему снова пытались вручить повестку, но он отказался. По его словам, причиной этого было то, что он боялся за свою жизнь.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее жителя Полтавщины судили за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК. На суде он раскаялся и признался, что не пришел, потому что побоялся служить.

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