13:18  23 квітня
"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів
13:13  23 квітня
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
12:46  23 квітня
На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2025, 13:00

На Черкащині затримали зрадника з Бахмута, який працював на ФСБ

23 квітня 2025, 13:00
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка Служби безпеки викрила та затримала на Черкащині агента російської ФСБ, який готував координати для ракетно-дронових атак по регіону. Чоловіку загрожує довічне увʼязнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними справи, зрадником виявився 42-річний переселенець із Бахмута, який восени 2022 року переїхав на Черкащину. Згодом він почав працювати на ФСБ. Переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші"в Телеграм-каналах. Його завербували дистанційно.

Відомо, що для наведення удару по районному ТЦК ворожий агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти надіслав його геолокацію ФСБ.

Також зловмисник регулярно об’їжджав територію Черкаської області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.

Крім того, бахмутянин сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.

Правоохоронці вчасно викрили агента та затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. У нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ скерувала до суду обвинувальний акт відносно російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Іноземцю загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна підозра СБУ ФСБ РФ затримання Черкаська область держзрада Бахмут агент рф
На Буковині іноземець намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ: диверсанту загрожує довічне
23 квітня 2025, 07:15
Прикордонники показали, як нищать логістику окупантів на Краматорському напрямку
23 квітня 2025, 04:53
ЗМІ: Трамп хоче запропонувати віддати Крим Росії - що відповів Зеленський
22 квітня 2025, 20:11
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Прикарпатті мотоцикліст збив 4-річну дитину: поліція проводить розслідування
23 квітня 2025, 13:38
​​Удар по автобусу в Марганці: кількість постраждалих продовжує зростати
23 квітня 2025, 13:31
У Харкові чоловік може сісти на 10 років за крадіжку 500 грн
23 квітня 2025, 13:25
"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів
23 квітня 2025, 13:18
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
23 квітня 2025, 13:13
На Харківщині на міні підірвався автомобіль: поліція відкрила кримінальне провадження
23 квітня 2025, 12:59
У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Британії
23 квітня 2025, 12:50
На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв
23 квітня 2025, 12:46
Росіяни вдарили ФАБами по Словянську: що відомо про наслідки
23 квітня 2025, 12:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »