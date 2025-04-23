На Черкащині затримали зрадника з Бахмута, який працював на ФСБ

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Контррозвідка Служби безпеки викрила та затримала на Черкащині агента російської ФСБ, який готував координати для ракетно-дронових атак по регіону. Чоловіку загрожує довічне увʼязнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними справи, зрадником виявився 42-річний переселенець із Бахмута, який восени 2022 року переїхав на Черкащину. Згодом він почав працювати на ФСБ. Переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші"в Телеграм-каналах. Його завербували дистанційно.

Відомо, що для наведення удару по районному ТЦК ворожий агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти надіслав його геолокацію ФСБ.

Також зловмисник регулярно об’їжджав територію Черкаської області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.

Крім того, бахмутянин сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.

Правоохоронці вчасно викрили агента та затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. У нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ скерувала до суду обвинувальний акт відносно російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Іноземцю загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.