На Сумщині військовий взяв у заручники чоловіка та вимагав, аби він відвіз його до Києва

фото: Нацполіція

Військовослужбовець, погрожуючи зброєю, взяв у заручники водія автомобіля та вимагав відвезти його до Києва

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує RegioNews.

Подія сталася 23 квітня близько 18:20. Озброєний чоловік взяв у заручники жителя Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому військовий зробив кілька пострілів у бік чоловіка.

Менш ніж за годину правоохоронці на трасі "Суми–Київ" затримали автомобіль разом із зловмисником та заручником. Фігурантом виявився 47-річний військовослужбовець, житель Київщини. Потерпілий не постраждав.

Із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Львівщині судили військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та вбив матір.