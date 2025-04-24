фото: СБУ

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности и Нацполиции разоблачили агентку российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Силам обороны на Западе Украины. Ей "светит" пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Приоритетными целями окупантов были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск.

По данным следствия, чтобы скорректировать удары по этим объектам, РФ дистанционно завербовала 26-летнюю местную наркозависимую жительницу, искавшую "легкие деньги" в Телеграмм-каналах. Среди задач агентки также было проведение разведки у военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

Оказалось, что за деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного дома российская агентка фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее технического обслуживания.

В то же время фигурантка использовала "наблюдательный пункт" для обнаружения маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы. По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части "в обход" ПВО в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны.

Правоохранители сорвали вражеские планы и задержали предательницу во временном доме. У женщины изъяли мобильный телефон, по которому она контактировала с военной разведкой РФ.

В настоящее время фигурантке объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.