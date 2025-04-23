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23 квітня 2025, 14:48

15 років тюрми: у Харкові засудили агента ГРУ, що шпигував за ешелонами ЗСУ

23 квітня 2025, 14:48
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фото: СБУ
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15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки. Він шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зрадником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці", якого завербував 78-й розвідцентр ГРУ РФ.

Працюючи в кабіні локомотива, чоловік фіксував напрямки руху ешелонів із технікою та особовим складом Сил оборони у Харківській і Сумській областях. Отриману інформацію передавав у чат-бот російської спецслужби.

Крім того, під час службових відряджень агент особисто вивчав місцевість у пошуках укріпрайонів і командних пунктів, а також публікував у соцмережах дописи із запереченням збройної агресії РФ проти України.

Контррозвідка СБУ затримала його влітку 2024 року під час чергової спроби передачі даних ворогу.

Суд визнав зрадника винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 436-2 — заперечення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора РФ, який коригував удари по Миколаєву.

Раніше ми повідомляли, що в Україні затримали агента РФ, який готував теракти в Києві. Ним виявися 47-річний громадянина РФ, який працював звукорежисером відомої в країні радіостанції.

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