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Мужчина получил повестку, но не приходил в ТЦК несколько лет. Он заявил, что это из-за ошибки в повестке

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области военнообязанный обнаружил ошибку в повестке. В результате он отказался приходить в ТЦК в течение нескольких лет. Суд первой инстанции оправдал его, но апелляционный отменил приговор. В результате мужчине назначили лишение свободы на 5 лет.

Повестку мужчина получил в 2022 году, когда он прошел медицинскую комиссию. Он поставил подпись и пошел домой. Однако впоследствии он увидел, что его фамилию написали с ошибкой. Тогда он позвонил по телефону в ТЦК и сказал, что он не придет.

На суде мужчина заявил, что не уклонялся от мобилизации. По его словам, он "не хотел служить под чужой фамилией, зная, что происходит в ТЦК". Он отметил, что если бы с ним что-то случилось, неизвестно, как бы его искали родственники.

В суде обратили внимание, что кроме одной буквы в повестке больше не было ошибок. То есть адрес мужчины и другие данные были правильными. Поэтому суд посчитал, что мужчина умышленно уклонялся от мобилизации.

Напомним, ранее в Запорожье юрист "торговал" фейковыми документами. Таким образом, он пытался помочь военнообязанному избежать мобилизации и уехать из Украины.