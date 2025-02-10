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10 лютого 2025, 22:10

У німецькому суді росіянин зізнався у вбивстві українських військових

10 лютого 2025, 22:10
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Ілюстративне фото
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Росіянин визнав свою провину у вбивстві українських військових. Його мотивом називають ображену "національну гідність"

Про це повідомляє УНН, передає RegioNews.

У Німеччині 58-річний росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових у Мурнау. Мотивом вбивства виявилася образа "національної гордості", оскільки тоді вони розмовляли про війну в Україні.

Росіянин постав перед судом у Мюнхені. Він повністю визнав свою провину. За даними слідства, навесні 2023 року росіянин напав з ножем на двох українських військових, які були в Німеччині, бо проходили там реабілітацію.

Виявилося, що загиблі та підозрюваний до інциденту поверхнево один одного знали. У трагічний вечір вони разом випивали в місцевому барі. Там між ними сталась сварка через розмову про російське вторгнення в Україну.

Росіянин заявив, що тепер, коли він у тверезому стані, він дуже шкодує про те, що сталося. Центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена заявила, що росіянин почувався "ущемленим у своїй національній гордості", і це могло стати мотивом нападу.

В обвинувачувальному акті також вказано, що цей росіянин "беззастережно підтримує загарбницьку війну РФ проти України". Він також називає себе "прихильником гіпертрофованого російського націоналізму".

Довідка. Інцидент стався 27 квітня у німецькому Мурнау. Там росіянин вбив українських військових - двох чоловіків віком 23 та 36 років. Після цього в місті встановили стихійний меморіал в пам'ять про вбитих захисників - туди приносили квіти, свічки та українські прапори.

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