Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

6 февраля в одной из квартир в Хмельницком женщина обнаружила тело своей 79-летней матери с рублеными ранами головы. Подозрение сразу упало на 51-летнего сожителя дочери, который накануне агрессивно избил 53-летнюю женщину. Эта гипотеза подтвердилась: 5 февраля он был дома у погибшей и совершил убийство.

После инцидента мужчина скрылся в Николаевской области, откуда он родом. Там его и задержали. У него нашли телефон, который мог принадлежать убитой пенсионерке.

"На период расследования суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога", – сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее в Харькове задержали мужчину, который зарезал своего двоюродного брата . Известно, что ссора между ними произошла из-за автомобиля, который один из братьев повредил. Во время спора обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудную клетку, из-за чего тот скончался в больнице.