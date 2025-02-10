17:56  10 февраля
В Черновицкой области из-за осложнений от кори умер ребенок
16:40  10 февраля
Украину накроет облако пыли: какие регионы в зоне риска
15:46  10 февраля
Белоуса отстранят от должности художественного руководителя Молодого театра: решение КГГА
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2025, 23:20

В Николаевской области задержали мужчину, который жестоко убил пенсионерку

10 февраля 2025, 23:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Уроженец Николаевской области в Хмельницкой области убил 79-летнюю женщину. Тело матери нашла ее дочь

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

6 февраля в одной из квартир в Хмельницком женщина обнаружила тело своей 79-летней матери с рублеными ранами головы. Подозрение сразу упало на 51-летнего сожителя дочери, который накануне агрессивно избил 53-летнюю женщину. Эта гипотеза подтвердилась: 5 февраля он был дома у погибшей и совершил убийство.

После инцидента мужчина скрылся в Николаевской области, откуда он родом. Там его и задержали. У него нашли телефон, который мог принадлежать убитой пенсионерке.

"На период расследования суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога", – сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее в Харькове задержали мужчину, который зарезал своего двоюродного брата . Известно, что ссора между ними произошла из-за автомобиля, который один из братьев повредил. Во время спора обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудную клетку, из-за чего тот скончался в больнице.

убийство
В немецком суде россиянин признался в убийстве украинских военных
10 февраля 2025, 22:10
Убийство на АЗС в Киеве: стрелка отправят в психбольницу
10 февраля 2025, 15:31
Изнасиловал и убил женщину с дочерью: пожизненный приговор житель Житомира остался в силе
07 февраля 2025, 01:54
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Украина прошла тестирование: к 2026 году будет запущен европейский цифровой кошелек
11 февраля 2025, 00:20
Во Львове нашли юношей, которые повредили табличку улицы имени Ирины Фарион
11 февраля 2025, 00:14
В Хмельницкой области судили мужчину, который подсматривал за женщиной в туалете магазина
10 февраля 2025, 23:49
В Винницкой области насмерть сбили пешехода: полиция начала расследование
10 февраля 2025, 23:43
Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера
10 февраля 2025, 23:21
В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
10 февраля 2025, 22:45
Фильм о харьковских художниках получил престижную американскую кинонаграду
10 февраля 2025, 22:34
На Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги из-за благотворительного собрания на ВСУ
10 февраля 2025, 22:25
В немецком суде россиянин признался в убийстве украинских военных
10 февраля 2025, 22:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »