На Хмельниччині судили чоловіка, який підглядав за жінкою у вбиральні магазину

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Суд у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині застосував адміністративний арешт на 15 діб щодо чоловіка за вчинення дрібного хуліганства. Він підглядав за жінкою у вбиральні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

Інцидент трапився 8 жовтня 2024 року у жіночій вбиральні ТЦ"Епіцентр" у Кам’янці-Подільському. За матеріалами справи, чоловік знімав на камеру телефона, як жінка справляє свої природні потреби.

Ці дії чоловіка розцінили як порушення громадського порядку і спокою, за що передбачена адміністративна відповідальність.

Фігурант у суді свою провину визнав. При цьому він не став розкаюватися, заявивши, що про вчинене не шкодує.

Потерпіла не прийшла до суду, але подала письмову заяву, у якій просила покарати кривдника.

Суд вибрав для порушника найсуворіше покарання за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення – адмінарешт на 15 діб. Також чоловік має заплатити 605,6 грн судового збору. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше суд у Львові призначив покарання у вигляді громадських робіт студентці Львівського фахового коледжу індустрії моди, яка завдала легких тілесних ушкоджень чоловікові. Дівчині призначили 100 годин громадських робіт. За матеріалами справи, вона побила хлопця букетом троянд та палицею. Причиною її агресивної поведінки нібито стали ревнощі.